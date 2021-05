Turtles Rock! Astăzi este ziua mondială a broaștelor țestoase ”Turtles Rock!” – țestoasele nu sunt niște pietre cu picioare! Scopul zilei mondiale este acela de a creste respectul fața de aceste fiinte, considerate printre cele mai vechi din lume, si de a-i informa pe oameni despre ce pot face pentru a proteja habitatele acestora. Aceste animale blande aparute pe pamant in urma cu peste 200 milioane de ani sunt in prezent puse in pericol de disparitie ca urmare a contrabandei, a industriei alimentare exotice, a distrugerii habitatului, a incalzirii globale si a comertului ilegal cu animale de companie. Biologii si alti experti prevad disparitia broastelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 23 mai: Ziua mondiala a broastelor testoase Ziua mondiala a broastelor testoase a fost initiata in 2000, de catre American Tortoise Rescue (ATR), o societate non-profit infiintata, in 1990, pentru a asigura protectia tuturor speciilor de broasca testoasa. Aceasta ofera adapost permanent pentru broastele…

- Timp de trei luni, mai mulți artiști au facut diferite ateliere online și fața in fața cu 30 de fete din doua centre din Timiș. La finalul proiectului, au realizat impreuna o piesa de teatru labirint in care ele au fost deopotriva actrițe și spectatoare. Sebastian Dobrescu este un actor de 27 de ani…

- Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, luni, in a doua zi de Paști, dupa ce intr-un imobil din cadrul ansamblului de locuințe sociale ”Henri Coanda” din Constanța a pornit un incendiu. De asemenea, in zona au ajuns și mașini ale salvarii și echipaje SMURD. Din primele informații reiese ca…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au remis un comunicat de presa marți, 6 aprilie, prin care anunța ca a inceput deratizarea domeniului public in localitate in aceeași zi. Pentru aceasta se vor amplasa recipiente care conțin otrava pentru rozatoare și care vor ramane timp de trei saptamani.…

- Organizatorii festivalului UNTOLD se pregatesc sa lanseze primul NFT (NON FUNGIBLE TOKEN). Fanii festivalului, și nu numai, vor avea șansa sa devina proprietarii unor momente memorabile sau a unei colecții de NFT-uri unice, care vor fi scoase la vanzare pe cea mai mare piața de bunuri digitale din lume. Primul…

- 4.564 de cazuri noi de persoane infectate au fost raportate, la nivel national. In judetul Constanta au fost inregistrate 238 de noi cazuri.Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 840.116 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .770.854 de pacienti…

- Vlad Pop, atletul clujean, a pornit în ultra-maratonul de 620 km pentru a ajuta 100 de copii diagnosticați cu cancer sa aiba parte de educație și condiții de viața cât mai bune, prin bursa educaționala MagicEDU. Momentul în…

- Scumpiri de pana la 30% la carnea de pui – asta estimeaza specialistii in urmatoarele luni, daca raspandirea gripei aviare nu se va opri. De la inceputul anului, sute de focare au fost confirmate in 17 tari europene, inclusiv in Romania. In tara, a ajuns focarul de aviara a ajuns la Timis, Constanta…