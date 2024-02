Poti creste microplante acasa, chiar daca stai la bloc? Desigur! Plantele tinere comestibile fac parte din categoria de superaliment și asta pentru ca planta, conform ultimelor cercetari, are cantitati foarte mari de vitamine, minerale sau alte substante benefice organismului: de la 50 pana la 100 de ori mai concentrate decat partile comestibile ale plantelor mature. In anii 1980, in bucatariile maestrilor bucatari din SUA a aparut ideea de a crește și folosi in platouri microplante (microgreens). Conceptul a prins la publicul larg abia dupa anii 1990, cand a inceput și o productie mai consistenta,…