- Autoritatile din India au evacuat, duminica, mii de oameni din locuintele lor pentru a demola doua cladiri-turn construite ilegal. Zgarie-norii de 40 de etaje, situati la periferia capitalei New Delhi, au fost pusi la pamant in doar noua secunde, lasand in urma lor un nor de praf si zeci de mii de tone…

- Antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, spune ca formației oltene i-au lipsit concentrarea in fazele de poarta si eficienta la returul cu Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Conference League. „Partida a decurs așa cum ne-am așteptat, a fost diferita fața de meciul tur. A fost o prima repriza…

- Sezonul musonic a produs inundatii devastatoare si alunecari de teren in India. Un pod feroviar a fost pus la pamant de forta viiturii. The post Iadul s-a dezlantuit in India: 50 de morti, case luate de ape si un pod feroviar pus la pamant, dupa inundatiile devastatoare first appeared on Money .

- Autoritațile de la New Delhi au un plan de dezvoltare a Indiei pentru urmatorii 25 de ani, anunța premierul Narendra Modi. Totodata, economia sa ar putea deveni a treia din lume pana in 2050, scrie Reuters.

- David Popovici a cucerit, la Campionatele Europene de inot pentru juniori, medalia de aur și in proba de 100 de metri liber, proba regina a natației. La finele competiției, romanul se poate lauda cu un total de 4 medalii de aur și un argint. David Popovici este unul dintre cei mai in forma sportivi…

- Uniunea Europeana si India au reluat luni, dupa o intrerupere de noua ani, negocierile in vederea incheierii unui acord de liber schimb pana la sfarsitul lui 2023, discutii ce au loc intr-un context in care occidentalii incearca sa-si intareasca legaturile strategice cu New Delhi, transmite AFP.

- Rahul Sahu, un baiat de 10 ani din satul Pihrid din provincia Janjgir-Champa, a cazut vinerea trecuta intr-o fantana adanca de aproximativ 25 de metri, ramanand blocat. Operațiunile de salvare s-au incheiat cu succes dupa mai mult de patru zile, copilul fiind scos in viața din fantana.

- Cel puțin noua oameni au murit in urma unei explozii in interiorul unei fabrici de produse chimice din India, anunța Reuters. Cel puțin noua persoane au fost ucise și 20 ranite intr-o explozie produsa sambata la o fabrica de produse chimice din districtul Hapur, in nordul Indiei, a anunțat un oficial…