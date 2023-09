Stiri pe aceeasi tema

- NERVOS… Un barbat din județul Bacau a fost internat cu forța la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Vaslui dupa ce a facut scandal intr-o sala de jocuri de noroc din centrul municipiului Vaslui. Cat timp a jucat la pacanele, angajații localului respectiv au fost cei mai buni prieteni…

- MASURI… S-au batut ca chiorii in centrul Vasluiului, s-au amenințat cu moartea, insa legea s-a dovedit a fi extrem de blanda cu ei. Dupa ce au vizionat filmarile, polițiștii au reușit sa-i identifice pe agresori, pe care i-au reținut pentru 24 de ore. Duși la Parchet, bataușii au scapat ușor, fiind…

- NERVOȘI… Mai mulți tineri, cel mai probabil din mediul rural, s-au dat in stamba, sambata dimineața, in centrul municipiului Vaslui, unde și-au imparțit pumni și picioare, sub ochii ingroziți ai martorilor. Inainte de a se ajunge la bataie, agresorii arunca unii spre alții cu pietre, cu riscul de a…

- SPRIJIN… Judetul Vaslui a fost inclus in proiectul „Cutia bebelusului”, desfasurat de Organizatia Salvati Copiii, in parteneriat cu Fundatia OMV Petrom. Mamicile din zonele defavorizate vor primi cate o cutie cu peste 40 de produse de baza necesare nou-nascutului in primul an de viata: haine, scutece,…

- Un traficant care transporta in masina noua tipuri de droguri a fost prins cu greu in trafic de mai multe echipaje de politie, dupa o urmarire pe strazile din Capitala. Miercuri dimineata, in jurul orei 04,20, un echipaj de la Politia Rutiera a Capitalei a facut semn unui sofer sa opreasca pe o sosea…

- LA INSTANȚA… Dupa cateva luni, procurorii vasluieni au finalizat cercetarea penala in dosarul in care Andrei Burlacu, fiul unui consilier local al comunei Ștefan cel Mare, a fost acuzat ca ar fi violat o minora de 15 ani ca apoi, cateva luni mai tarziu, același Burlacu sa fie acuzat de o fapta asemanatoare.…

- DUEL… Primul tur al Cupei Romaniei la fotbal programeaza miercuri, de la ora 17:30, la Vaslui, duelul dintre CSM Vaslui și Rapid Brodoc, un adevarat derby al orgoliilor. Este binecunoscut faptul ca relațiile dintre cele doua cluburi n-au fost niciodata prea grozave, existand mereu o rivalitate pentru…

- OM PRACTIC… Ionel Sandu se ține de cuvant. Acesta vrea sa ofere gratuit politicienilor vasluieni din administrația publica locala o aplicație de turism a județului, construita de tinerii inteligenți ai Vasluiului și iata ca a ajuns la ultima etapa. A ales patru proiecte, care s-au calificat in finala…