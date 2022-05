Turneul Final FIBA Champions League

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, deținatoarea titlului intern, joaca in sferturile de finala ale FIBA Champions League, faza in care intalnește formația germana MHP Riesen Ludwigsburg, dupa regula „cel mai bun din trei partide". Cea de-a doua confruntare a avut loc miercuri,…

- UBT Cluj-Napoca a fost invinsa in deplasare de echipa germana MHP Riesen Ludwigsburg, cu scorul de 92-75 (16-19, 24-14, 24-24, 28-18), miercuri seara, in al doilea meci al sfertului de finala din Liga Campionilor baschet masculin. Campioana Romaniei, care s-a impus pe 5 aprilie la Cluj, cu 76-73, va…

- U-BT Cluj-Napoca primește vizita nemților de la Ludwigsburg, astazi, de la ora 19:00, in primul meci al sfertului de finala din Champions League, a treia competiție din baschetul european. Partida dintre U-BT Cluj-Napoca și MHP Riesen Ludwigsburg are loc azi, de la ora 19:00, live pe GSP. ...

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, deținatoarea titlului intern, s-a calificat in sferturile de finala ale FIBA Champions League, faza in care va intalni formația germana MHP Riesen Ludwigsburg, dupa regula „cel mai bun din trei partide". Prima confruntare se va disputa marți,…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, va infrunta pe MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) pentru accederea in turneul Final Four al Basketball Champions League, care se va disputa la Bilbao (Spania), in perioada 6-8 mai 2022. Duelul din sferturile de finala se disputa dupa sistemul…

- Pasagerii romani vor putea zbura din nou cu Wizz Air din Cluj-Napoca, București, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara și Bacau prin intermediul celor 26 de rute catre 20 de destinații din Italia, Spania, Germania, Franța, Anglia, Belgia, Israel sau Cipru. Aceste rute vin in completarea rutelor deja operate…

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, deținatoarea titlului intern, evolueaza in optimile de finala ale FIBA Champions League. „Optimile" se desfașoara in patru grupe (I, J, K și L) de cate patru echipe, ce joaca fiecare cu fiecare, tur-retur, in perioada 25 ianuarie – 23 martie.…

- In weekend, au avut loc proteste in intreaga lume impotriva lui Vladimir Putin, din Statele Unite pana in Israel. Zeci de mii de oameni sunt in strada la Berlin, iar alte zeci de milioane din toata lumea ii cer lui Vladimir Putin sa-și retraga armata de pe teritoriul Ucrainei. Manifestațiile au avut…