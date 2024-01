Stiri pe aceeasi tema

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Alexander Zollfrank, șeful Comandamentului comun al NATO pentru sprijin și logistica in spatele zonei, și-a exprimat dorința de a crea un „Schengen militar”, care sa permita forțelor țarilor aliate sa se deplaseze liber. Potrivit Reuters, care l-a intervievat pe Zollfrank, forțele NATO intampina obstacole…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenta in organism a cannabisului, in cazul lui Dorian Popa, a anunțat Sindicatul polițiștilor Europol. ”Azi a fost finalizat si raportul toxicologic realizat de Institutul National de Medicina Legala iar rezultatul se pare ca nu a fost influentat…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dimineata, un mesaj Ro-Alert dupa ce in apropierea unei fabrici din municipiul Ploiesti a fost semnalata prezenta unui urs. Animalul s-a indreptat apoi spre un camp din apropierea Centurii de Vest. Potrivit ISU Prahova, a fost emis un mesaj Ro-Alert…