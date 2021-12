Turneul „Cyber Christmas” de la MrBit Casino a pregătit 162 premii de la Apple și 787.625 RON cash! Mr. Bit Casino organizeaza zeci de turnee de pacanele in acest final de an si ofera nu mai putin de 42 de iPhone-uri 13 Pro Max, 23 de MacBook Air, 23 de iPad Pro, 23 de iPad mini, 23 de Apple Watch Series 6, 28 de AirPods Pro si premii banesti in valoare de 787.625 RON. Cyber Black Friday, al patrulea din seria "Cyber Christmas", ii va premia pe primii 50 de utilizatori clasati in turneul desfasurat intre 23 si 29 noiembrie, la fel ca si in cadrul etapei de saptamana viitoare: Turneul Apple High-tech, care va avea loc intre 30 noiembrie si 5 decembrie. Acestea sunt premiile care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

