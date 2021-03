Stiri pe aceeasi tema

- Valul 3 al pandemiei de coronavirus nu a ținut mai mult de trei luni in alte țari, atrage atenția medicul Cristian Oancea, directorul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, care spune ca simptomele de Covid-19 apar mai repede și trec mai repede, iar vaccinul ajuta mult. Managerul spitalului de la…

- Rata de infectare din județul Timiș a coborat, marți, la 5,19, cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta cand rata de incidența era de 4,43. Intre timp cele mai multe cazuri au fost inregistrate in București- 743. Autoritațile au confirmat marți 4.989 de cazuri noi de infectare cu coronavirus,…

- In județul Timiș, rata de infectare a urcat, duminica, la 5,60, dupa ce ieri, 6 martie, cifrele indicau o rata de 5,48, potrivit ultimului bilanț transmis de autoritați. Intre timp, in București au fost inregistrate cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 664, in scadere fața de raportarea precedenta.…

- Timișenii nu prea respecta regulile de distanțare fizica, iar acest lucru se vede in numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrate zilnic, județul nostru fiind in scenariul roșu. La trista „aniversare” a unui an de la debutul razboiului cu pandemia, medicii Spitalului de Boli Infecțioase „Victor…

- Directorul medical al Spitalului de boli infectioase „Victor Babes” din Timisoara, Cristian Oancea, a declarat ca este vorba despre doi medici si „un caz auxiliar”, depistati cu Covid la cateva zile dupa ce au primit v

- Trei angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara au fost diagnosticați cu COVID-19, dupa ce au fost vaccinați. The post Depistați pozitiv, dupa vaccinare, la Timisoara. Ce spune Cristian Oancea appeared first on Renasterea banateana .

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi in perioada februarie-martie este avertismentul transmis intr-o intervenție pentru B1 TV de catre doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acest al treilea val ar urma sa vina in contextul…

- Conform nemtilor de la transfermarkt.de, TOP Liga I in bani arata asa in acest moment: Pandurii fiind pe locul 13 la pretul jucatorilor, si pe locul 16 la jucat. 1. CFR Cluj 35.850.000 E2. Steaua 34.300.000 E3. Rapid 26.475.000 E4. Timisoara 25.600....