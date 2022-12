Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in curs in cazul barbatului impușcat la o partida de vanatoare, organizata sambata in județul nostru. In acest moment, procurorii au un suspect, care este cercetat pentru ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept și braconaj cinegetic. Aceasta inseamna…

- Un barbat de 36 de ani a fost impușcat mortal cu o arma de vanatoare, pe un fond de vanatoare de pe raza teritorial-administrativa a comunei Andreiașu de Jos, sat Butucoasa. Incidentul a fost reclamat in urma cu ceva timp la numarul unic de urgența 112. Din cate se pare, barbatul impușcat este din localitatea…

- Actiunile gigantului din social media Meta, proprietarul Facebook, Instagram si WhatsApp, s-au prabusit in sedinta after-hours de miercuri cu 19,7%, dupa un declin de 5,6% in sesiunea propriu-zisa de pe Wall Street.

- Spania a anuntat, sambata, ca va trimite 14 avioane de vanatoare in Romania si Bulgaria pentru intarirea prezentei militare in flancul de est al NATO, in contextul razboiului din Ucraina, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Madridul va trimite sase avioane Eurofighter si 130 de militari in Bulgaria,…

- Un roman și trei cetațeni francezi, prinși in flagrant in timp ce erau la o partida ilegala de vanatoare, au fost reținuți miercuri seara de polițiști. In seara de 21 septembrie, polițiștii Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bistrița-Nasaud au prins in flagrant delict mai multe persoane, care ar fi…

- Toti cei trei indici bursieri majori din SUA au scazut la niveluri care nu au fost atinse de la jumatatea lunii iulie, iar indicele S&P 500 a inchis sub 3.900 de puncte, un nivel de suport urmarit indeaproape de investitori. Dupa o saptamana afectata de preocuparile legate de inflatie, de cresterea…

- Cancelarul german Olaf Scolz anunta marti ca vrea o reforma a pietei electricitatii care sa se aplice ”inca din aceasta iarna” in Germania, menita sa conduca la o scadere a preturilor si la o reducere a profitului in acest sector, in contextul in care acest subiect este dezbatut in prezent in Uniunea…

- Dosar penal pe numele a doi barbați de 42 și 66 de ani, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși la vanatoare deși nu aveau autorizație. Cei doi au incercat sa se ascunda de polițiști.