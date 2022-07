Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care merg in Constanta si in Mamaia vor plati in continuare taxa de parcare si pe timpul noptii. Proiectul de hotarare care prevedea suspendarea platii intre orele 20:00 si 8:00 nu a intrunit numarul necesar de voturi in sedinta Consiliului Local. Initiativa a fost a primarului Vergil Chitac,…

- Primaria condusa de Nicușor Dan anunța ca va moderniza și eficientiza sistemul de iluminat public pe 15 artere principale din Capitala, potrivit un proiect de hotarare care av fi supus dezbaterii saptamana viitoare, in ședința Consiliului General al Capitalei. Proiectul, in valoare totala de 24,9 milioane…

- 26 de deputați PNL și doi de la PSD au inițiat un proiect de lege pentru zilele libere din timpul anului, care pica in weekend, pentru angajații de la stat, sa și le poata lua in timpul saptamanii urmatoare de lucru. Proiectul de lege vrea sa modifice Codul Muncii, conform Agerpres. „Acordarea zilelor…

- Un avion al companiei chineze Tibet Airlines a abandonat decolarea, dupa ce a luat foc. Toți cei 113 pasageri au fost evacuați, iar 36 dintre ei au suferit rani ușoare. Avionul, un A319 Airbus, a fost cuprins de flacari chiar pe pista, in timpul decolarii. Din primele informații se pare ca piloții s-au…

- In timpul asediului de doua luni al orasului-port ucrainean Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine primarul localitatii, Vadim Boicenko. „In doi ani, nazistii au ucis 10.000 de…