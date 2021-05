Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care merg in acest an la Mangalia si in statiunile arondate – Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp – platesc o taxa de 5 lei pe zi de persoana, incepand din 1 mai. Sunt si categorii exceptate, printre care pensionarii, veteranii de razboi, persoanele venite cu bilete de tratament.…

- Apele Romane Dobrogea-Litoral a predat operatorilor 300 de sectoare de plaja pe care a efectuat timp de mai mult de doua luni o serie de operatiuni de colectare a deseurilor, lucrari de nivelare si afanare, precum si de curatare a liniei tarmului de alge. „De maine, incepe sezonul estival. 300 de sectoare…

- Planetele zodiilor transmit cele mai importante caracteristici nativilor din zodiac și le contureaza trasaturile de personalitate cele mai vizibile. Planetele zodiilor sunt responsabile pentru calitațile, dar și pentru defectele multora dintre noi, dar și pentru modul in care acționam și ne dirijam…

- ​Cu cât e studiata mai mult de catre oamenii de știința, cu atât a șaptea planeta de la Soare devine mai ciudata, scrie Space.com.Ultimul mister din repertoriul lui Uranus? Astronomii au detectat raze X emise de aceasta lume ciudata iar deși unele ar putea fi simple reflexii ale…

- Horoscop Urania 6-12 martie 2021. Luni, combinația energica dintre Mercur și Jupiter, stapanește frumos saptamana, indemnandu-ne sa vedem ce este mai bun in situații, unul in altul și pentru viitorul nostru. In aceasta saptamana se vede și un set minunat de alianțe, cu Soarele, Venus și Neptun, totul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 martie 2021, Hotararea numarul 15. Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru…

- Venus din Varsator a facut sambata un careu tensionat cu Marte din Taur, ceea ce inseamna ca problemele relaționale pentru zodiile Taur, Leu, Scorpion și Vasator vor continua. In schimb, nativii zodiei lunii, Varsatorii, vor gasi o traiectorie avantajoasa prin intermediul trigonului armonios intre Luna…