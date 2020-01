Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti straini care au facut un tur al Europei, renuntand timp de un an la slujbele lor si convertindu-si masina intr-o dubita, au povestit ce impresie le-a facut Romania, tara pe care au vrut initial s-o ocoleasca.

- Trei milioane de romani, adica aproape 1 din 5 romani care locuiesc in tara, si un milion de turisti straini au vizitat Therme in cei patru ani de la deschiderea complexului termal din nordul Bucurestiului, iar investitiile totale au depasit in aceasta perioada 100 milioane euro, a anuntat joi compania…

- Rusia a inceput livrarile de gaze naturale catre Europa prin noul gazoduct TurkStream via Turcia, a anunțat duminica directorul general al companiei Bulgartransgaz, operatorul sistemului de transport gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Rusia urmarește sa reduca…

- "Am finalizat cu Gazprom o modificare a punctului de intrare a livrarilor (...) convenabila pentru Bulgaria. Punctul de livrare devine Strandja 2", situat la granita bulgaro-turca, a afirmat ministrul bulgar al energiei, Temenujka Petkova. Ministrul a justificat decizia prin posibilitatea de a economisi…

- Zeci de tineri din Bumbesti Jiu, Rovinari, Turceni, Novaci, Hurezani, Targu Carbunesti si Lelesti beneficiaza inca din vara acestui an de un program finantat de Comisia Europeana. Zeci de voluntari din Franta, Ucraina, Turcia, Spania, Armenia si Geor...

- ''Moartea cerebrala” menționata de președintele francez Macron scoate în evidenta calcâiul lui Ahile al celei mai puternice alianțe militare de pe planeta care cedeaza teren în fața Rusiei sau Turciei, prin intermediul reducerii dimensiunii prezenței americane în…

- Turcia a afirmat sambata ca "nu va pastra pana la nesfarsit" prizonierii straini din gruparea Stat Islamic (SI) capturati in Siria si in cele din urma ii va trimite in tarile lor de origine, mai ales in cele europene, informeaza AFP, potrivit Agerpres."In ceea ce-i priveste de jihadistii straini,…

- Premierul maghiar Viktor Orban a declarat dupa întâlnirea din capitala Ungariei cu președintele rus Vladimir Putin ca relațiile bune cu Rusia sunt o necesitate datorita pozitiei geografice a țarii sale, relateaza AP. Analiștii îl considera pe Orban drept cel mai apropiat aliat…