Turistă salvată de dulciuri, după două zile petrecute în larg. Povestea ei impresionantă O turista a supravietuit timp de doua zile in larg intr-o salupa, in Marea Egee, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, informeaza marti BBC, citeaza Agerpres. Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata la nord de insula Creta, duminica. Cum a atras atenția Cum a atras atenția In timpul celor 37 de ore in care s-a aflat in larg, Stein a mancat acadele si a folosit pungi de plastic pentru a-i tine de cald. Navigator experimentat, Stein si-a pus o punga rosie pe cap si a folosit o oglinda pentru a atrage atentia. Dupa cautari ample, Garda de Coasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata la nord de insula Creta, duminica. In timpul celor 37 de ore in care s-a aflat in larg, Stein a mancat acadele si a folosit pungi de plastic pentru a-i tine de cald. Navigator experimentat, Stein si-a pus o punga rosie pe cap…

- O turista a supravietuit timp de doua zile in larg intr-o salupa, in Marea Egee, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, informeaza marti BBC. Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata la nord de insula Creta, duminica. In timpul celor 37 de ore in care s-a aflat…

- O turista a supraviețuit doua zile in larg intr-o barca, in apropierea Greciei, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, scrie BBC, citeaza hotnews.ro. Femeia de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata din Marea Egee, la nord de insula Creta, duminica.

- Kushila Stein, in varsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata din Marea Egee, la nord de insula Creta, duminica. In timpul celor 37 de ore cat a fost pierduta, Stein a consumat acadele si a folosit pungi de plastic pentru a se proteja termic. Navigator experimentat, Stein si-a pus o punga…

- O turista a supraviețuit doua zile în larg într-o barca, în apropierea Greciei, cu ajutorul dulciurilor pe care le avea la ea, scrie BBC. Kushila Stein, în vârsta de 45 de ani, din Noua Zeelanda, a fost salvata din Marea Egee, la nord de insula Creta, duminica. În…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, au revenit in tara dupa o misiune de trei luni incheiata cu succes, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), fiind efectuate…

- Un voluntar si-a pierdut viata in regiunea Peloponezului, aparent din cauza inhalarii de fum, a raportat televiziunea publica ERT.Zeci de case de vacanta au fost evacuate in statiunea turistica Saronida, aflata la 45 de kilometri est de Atena. Incendiile au facut ravagii si in insulele…

- Zeci de politisti au descins luni in zori in imobilele ocupate de cateva saptamani de rezidenti ilegali, in special refugiati si migranti, intr-o zona din Atena cunoscuta ca adapost pentru militantii de extrema stanga si micii distribuitori de droguri. Operatiunea a fost autorizata de procuratura…