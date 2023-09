Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Aiud intervine sambata, in cooperare cu SALVAMONT Alba, pentru acordarea primului ajutor medical calificat la un turist. Aflat in zona Piatra Secului, acesta ar fi alunecat de pe stanci. La momentul de fața, persoana se afla in stop cardio-respirator…

- Un echipaj SMURD din Aiud in cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pe Piatra Secuulșui, dupa ce un turist a cazut pe sttanci și se afla in stop cardio respirator. „Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Aiud intervine in cooperare cu SALVAMONT Alba pentru acordarea primului ajutor medical…

- Turist accidentat grav in zona Piatra Secuiului, dupa ce a alunecat de pe stanci. Intervine SMURD și Salvamont Alba Un turist s-a accidentat grav sambata, in jurul orei 12:00, dupa ce ar fi alunecat de pe stanci, in zona Piatra Secuiului, langa Rimetea. Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul…

- Un turist a suferit un STOP CARDIO-RESPIRATOR, in zona Piatra Secului. Intervine un echipaj SMURD in colaboare cu SALVAMONT ALBA Un turist a suferit un STOP CARDIO-RESPIRATOR, in zona Piatra Secului. Intervine un echipaj SMURD in colaboare cu SALVAMONT ALBA Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului…

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- In aceasta dimineața, un tanar de aproximativ 30 de ani a cazut in Someș, in apropiere de Parcul Rozelor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a salva o persoana care a cazut in Someș, in apropiere de Parcul Rozelor. Este vorba despre un barbat de aproximativ…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Acțiune contracronometru pentru salvatorii de la Cluj Napoca, care resusciteaza in acest moment un barbat pe strada Fanațelor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru a aplica manevre de resuscitare unui barbat care a fost gasit fara semnale vitale intr-un…