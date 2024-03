Stiri pe aceeasi tema

- Un camion a iesit de pe sosea, luni, la Dorna Candrenilor, in judetul Suceava, iar barbatul aflat la volan a fost gasit de salvatori in stop cardio-respirator. El a fost supus manevrelor de resuscitare, ulterior fiind insa declarat decedat.

- Accident grav pe o șosea din Floresti, jduetul Cluj. Trei adulți și un copil au fost raniți, dupa ce doua mașini și un autobuz s-au izbit violent. Amblele mașini au fost complet distruse in urma impactului puternic. Articolul Impact dezastruos in Florești, Cuj. Trei adulți și un copil, raniți dupa…

- „La sosirea primelor echipaje de interventie s-a constatat ca in autoturismul aflat pe spatiul verde era doar conducatorul auto, celelalte doua persoane autoevacuandu-se și nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost scos din autoturism de membri echipajului SMURD TIM, care au…

- Un accident rutier teribil a avut loc in județul Cluj. Un șofer in varsta de 49 de ani, care se afla la volanul unei dube a Poștei Romane, și-a pierdut viața intr-un accident provocat de un barbat cu permisul suspendat, aflat la volanul unui TIR.

- Alexandru Chipciu a reactionat dupa ce Dan Nistor a oferit declaratia serii dupa Universitatea Craiova – U Cluj 2-2. Nistor a spus la interviul de dupa meci ca „s-a batut” cu colegul sau in vestiar. Alexandru Chipciu a tinut sa elimine orice dubiu dupa afirmatia colegului sau si a spus ca a fost doar…

- Tragedie in Italia. Un roman de 41 de ani a murit in mod tragic,dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident cu trei mașini. Nenorocirea s-ar fi produs din cauza ceții care s-a lasat pe șosea. Articolul Barbat roman, mort in Italia. Aurelian s-a stins pe șosea, dupa ce a pierdut…

- Un baiețel, in varsta de un an și jumatate, din județul Bihor, a murit la aproximativ o saptamana dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar la o creșa privata. Copilul s-a inecat joia trecuta cu o bucata de mar in timp ce era la creșa. El nu a reușit sa mestece suficient, a inghițit bucata de mar și s-a…

