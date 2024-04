Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol impresionant de drone pe cerul Turzii la evenimentele dedicate inaugurarii Turda Arena. Printre alte activitați a fost și un show impresionant de drone, o premiera pentru Turda am putea spune. „Seara de vineri s-a incheiat cu un spectacol impresionant de drone luminoase, care au dansat in…

- ”Voi ați votat, noi o aducem acasa! Traim magia la Turda Arena!”, a transmis Primaria Turda in aceasta seara, cand s-a anunțat și ora exacta a concertului pe care Andra il va susține la inaugurarea Turda Arena, care are loc in intervalul 12-14 aprilie 2024. ”Andra, cantareața cu voce de aur, va fi prezenta…

- A inceput numaratoarea inversa pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente din 2024 și anume, inaugurarea Turda Arena! In doar 7 zile, vom putea fi martori la unul dintre cele mai mari proiecte din istoria Turzii, inființarea unei Sali Polivalente chiar in orașul nostru și cum acest eveniment nu…

- Turdenii sunt invitați la un spectacol impresionant la deschiderea Turda Arena. Evenimentul are loc weekendul urmator și se anunța trei zile pline de distracție, concerte și evenimente de excepție. Turda Arena iși deschide oficial porție in weekendul 12-14 aprilie. Vor fi trei zile pline de distracție,…

- Primaria Turda a anunțat faptul ca proiectul privind modernizarea gradiniței Sfanta Maria a fost finalizat. „Un proiect ambițios pe hartie, devenit acum realitate: Modernizarea gradiniței Sfanta Maria. Gradinița Sfanta Maria a fost modernizata și extinsa, iar acum este pregatita sa ofere cele mai moderne…

- Marius Matache și formația Junior Folk ajung și la Turda in cadrul turneului aniversar din luna martie. Turneul aniversar Matache20 al artistului Marius Matache ajunge pe 14 martie la Turda. Acesta va susține un spectacol alaturi de Grupul Junior Folk in Sala Mare a Primariei Turda incepand cu ora 12.30.…