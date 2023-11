Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul turc a retras marti produsele Coca Cola si Nestle din restaurantele sale din cauza presupusului lor sprijin pentru Israel pe fondul conflictului din Gaza, arata un comunicat al forului legislativ de la Ankara, dar și o sursa care a mentionat numele celor doua companii, anunța Reuters.

- „S-a decis ca produsele companiilor care sustin Israelul nu vor fi vandute in restaurantele, cafenelele si ceainariile din campusul parlamentului”, se arata intr-un comunicat al legislativului, fara a numi insa companiile. O sursa parlamentara a declarat pentru Reuters ca bauturile Coca-Cola si cafeaua…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza Reuters.

- Ați avut vreodata impresia ca produsele cumparate „au intrat la apa”? Nu vi s-a parut, acest lucru chiar se intampla. Produsele au, de regula, ambalajul similar, insa greutatea sau numarul de bucați din interior scad. Doar prețul ramane același, daca nu chiar crește. Libertatea a identificat cinci exemple.Numit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…

- UPDATE 6:00 - Presedintele Zelenski afirma ca nimic nu va slabi lupta tarii sale impotriva RusieiPresedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs difuzat duminica, ca nimic nu va slabi lupta tarii sale impotriva Rusiei, la o zi dupa ce Congresul SUA a adoptat un proiect de lege…

- Pediatrii si parintii cer ca SUA sa trateze noile bauturi energizante bogate in cofeina la fel cum o fac in cazul alcoolului si tigarilor, si sa interzica vanzarea acestora catre minori, deoarece o singura portie poate contine la fel de multa cofeina cat sase Coca-Cola, transmite Reuters.Prime Energy,…