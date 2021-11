Turcii nu mai pot să cumpere Iphone-uri și produse electronice, online, din cauza prăbușirii lirei Producatorii de electronice, inclusiv gigantul american Apple, au blocat, pentru moment, vanzarile in Turcia, din cauza faptului ca nu mai pot calcula un preț corect, avand in vedere ca lira turceasca s-a depreciat enorm de mult. Turcii care au incercat aceste zile sa cumpere online telefoane iPhone si alte produse electronice au primit mesaje de eroare, inclusiv de pe site-ul local al Apple, la o zi dupa ce o depreciere istorica cu 15% a lirei a provocat un haos al preturilor, transmite Reuters. Lira turceasca si-a continuat miercuri deprecierea spre un nou minim istoric iar de la inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regimul președintelui turc Recep Erdogan a decis sa treaca la vegetarianism și sa atraga atenția populației asupra risipei alimentare în contextul prabușirii monedei naționale și a creșterii incontrolabile a prețului alimentelor, scrie Euractiv.„În loc sa mâncam 1-2 kilograme…

- Turcii care incercau miercuri sa cumpere online telefoane iPhone si alte produse electronice au primit mesaje de eroare, inclusiv de pe site-ul local al Apple, la o zi dupa ce o depreciere istorica cu 15% a lirei a provocat un haos al preturilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Lira turceasca…

- Turcii au ieșit in strada impotriva lui Erdogan la Istanbul și Ankara, dupa ce lira s-a prabușit. „Erdogan, averea ta e furata de la noi”, au scandat manifestanții marți seara, nemulțumiți fiind de scaderea nivelului de trai. Mulțimea a scandat, de asemenea: „Va veni timpul ca Partidul Justiției și…

- Turcii care încercau sa cumpere iPhone-uri și alte produse electronice au primit miercuri mesaje de eroare online, inclusiv de pe site-ul local al Apple, dupa ce, cu o zi înainte, o scadere istorica de 15% a lirei a provocat un haos al prețurilor, transmite Reuters.Lira turceasca a scazut…

- Proteste au avut loc la Ankara și Istanbul dupa prabușirea lirei turcești. Acest lucru a fost anunțat de canalul Halk TV. Potrivit postului de televiziune, manifestanții au cerut demisia guvernului turc și inlaturarea Partidului Justiției și Dezvoltarii, aflat la guvernare. Drept urmare,…

- Apple a anuntat miercuri ca va incepe sa vanda publicului larg piese de schimb si unelte pentru ca oamenii sa-si repare singuri unele dintre modelele de iPhone si computere MacOS,anunța presa internaționala.

- Cea mai așteptata campanie de reduceri din an va avea loc și la evoMAG, iar retailer-ul a pregatit o perioada lunga pentru evenimentul de Black Friday din 2021. Astfel, acesta se va desfașura la evoMAG in perioada 29 octombrie – 26 noiembrie, și va fi imparțit in 4 „episoade”. Fiecare „episod” va include…

- Situația generata de explozia prețurilor la energie se discuta luni, in Parlament. Propuneri pentru a sprijini populația sunt multe, dar dispar la fel de rapid. Premierul demis anunța de dimineața ca propune printre altele amanarea la plata a facturilor pentru cei care nu pot sa plateasca. Intre timp…