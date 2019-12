Turcia vrea sa relaxeze prevederile privind importul de aur Autoritatile turce lucreaza la un plan care ar relaxa normele privind importul de aur pe una din cele mai mari piete de consum pentru metalul pretios, transmite Bloomberg.



Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar citate de Bloomberg, Trezoreria turca lucreaza la o serie de modificari care ar permite omologarea si standardizarea deseurilor de aur sau a aurului neinregistrat pe care oamenii il transporta atunci cand intra in Turcia. Trezoreria turca lucreaza impreuna cu bursa din Istanbul cu privire la acest plan, care ar include si inregistrarea aurului care este adus in Turcia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

