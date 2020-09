Turcia va trimite o a doua navă pentru forarea de hidrocarburi în Marea Neagră ”Nava noastra de forare Kanuni, a carei pregatire este in desfasurare, va incepe sa foreze in Marea Neagra”, a anuntat ministrul pe Twitter. Donmez a adaugat ca nava Kanuni va asista nava de forare Fatih, care a descoperit un zacamant de 320 de miliarde de metri cubi de gaze naturale la aproximativv 100 de mile nautice la nord de coasta Turciei. Nu este clar daca nava Kanuni va lucra in acelasi zacamant ca Fatih. Kanuni se afla in prezent in largul coastei Antalyei, potrivit datelor firmei Refinitiv. In prezent, Turcia importa aproape tot necesarul sau de energie si orice descoperire ar contribui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a exprimat susținerea ferma fața de Grecia, in contextul in care Turcia foreaza și in Marea Neagra, in apropierea perimetrului romanesc Neptun, Erdogan anunțand gasirea celui mai mare zacamant de gaze din istoria țarii sale. „In cadrul discuțiilor referitoare la Turcia, ministrul Bogdan…

- ​Turcia a anunțat joi noi manevre militare în estul Mediteranei și extinderea cercetarilor sale într-o zona bogata în hidrocarburi, cu riscul de a agrava tensiunile deja mari cu Grecia, potrivit AFP.Ca semn al refuzului sau de a renunța la disputa cu Atena și susținatorii sai,…

- Nave militare turce au efectuat, miercuri, exercitii in estul Marii Mediterane impreuna cu un distrugator american, in contextul tensiunilor cu Grecia si Republica Cipru, care desfasoara manevre militare alaturi de Franta si Italia, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit MEDIAFAX.Ministerul…

- Turcia a descoperit cele mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale, dupa cum a anunțat vineri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca exista o posibilitate ridicata sa fie descoperite si alte resurse…

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Erdogan anunța ca Turcia a descoperit resurse semnificative de gaze naturale in Marea Neagra, ce vor contribui la scaderea dependenței de importuri Turcia a descoperit resurse semnificative de gaze naturale in Marea Neagra, care vor contribui la scaderea dependenței de importuri, a declarat, vineri,…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a susținut azi o conferința de presa și a spus ca vrea sa transfere un fundaș central. Finanțatorul echipei roș-albastre a declarat ca i-a spus lui Mihai Stoica sa-i caute fundași in Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru sau Ucraina, toate fiind țari creștin-ortodoxe. VIDEO.…