Turcia surprinde cu o majorare peste aşteptări a dobânzii de referinţă, de la 17,5% la 25%, pentru a tempera inflaţia Dobanda de politica monetara era anterior de 17,5%. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o crestere a dobanzii la 20%. In tranzactii volatile dupa anuntarea noii dobanzi cheie, lira turceasca a castigat teren fata de dolarul american si euro. Dolarul a fost cu aproximativ 5,3% mai scazut fata de lira la ora 15:40, ora Londrei, iar euro a fost in declin cu 5,9% fata de lira. Intr-o declaratie de joi, comitetul bancii centrale din Turcia a declarat ca ”a decis sa continue procesul de inasprire a politicii monetare pentru a stabili cursul dezinflatiei cat mai curand posibil, a ancora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

