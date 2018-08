Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel Turciei sa asigure independenta propiei banci centrale, in timp ce mai multi oficiali de rang inalt au exprimat ingrijorare in urma scaderii lirei turcesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turistii straini aflati in Turcia s-au ingramadit luni in magazinele scumpe, pentru a profita de faptul ca puterea lor de cumparare a crescut in urma crizei financiare ce a dus cursul lirei turcesti la un minim istoric de sapte lire pentru un dolar american, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- O multime de turisti, in special din tarile arabe, se puteau vedea la intrarea magazinelor Chanel si Louis Vuitton din Nisantasi, un cartier de lux din Istanbul, pentru a profita de pe urma prabusirii monedei turcesti, care numai vineri a pierdut 18% din valoare, transmite Reuters. 'Cumparam…

- Acțiunile marilor banci din Europa au pierdut teren in cursul zilei de luni, din cauza preocuparilor legate de criza valutara a Turciei, care se accentueaza. Pe alte piețe emergente, cele mai afectate banci sunt ING, UniCredit și banca spaniola BBVA, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Indicele…

- 'Pe de o parte, sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta, incercati sa-l loviti pe partenerul vostru strategic in spate. Este acceptabil acest lucru? ', a intrebat Erdogan in cursul unui discurs la Ankara. 'Pe de o parte, spuneti ca sunteti partenerul nostru strategic si, pe de alta parte, ne trageti…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relatiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe tari ar trebui sa renunte la importurile de petrol din Iran, relateaza Reuters.