Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Turcia lucreaza uneori cu intermediari ai gruparii Statul Islamic, reprosandu-i ca lupta in prezent impotriva kurzilor aliati ai coalitiei internationale din Siria impotriva jihadistilor, relateaza AFP si Reuters. "Dusmanul comun sunt astazi grupurile teroriste. Imi pare rau sa spun, dar nu avem aceeasi definitie privind terorismul in jurul mesei", a spus presedintele francez in cadrul unei conferinte de presa alaturi de Donald Trump. "Cand ma uit la Turcia, vad ca lupta in prezent impotriva celor care au luptat alaturi de noi. Si uneori…