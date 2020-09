Turcia: Jurnalişti, condamnaţi pentru că au ''dezvăluit secrete de stat'' Un tribunal din Istanbul a condamnat miercuri la inchisoare cinci jurnalisti judecati pentru ca au ''dezvaluit secrete de stat'', dar unii au fost eliberati beneficiind de pedepse reduse sau asteapta revizuirea apelului, relateaza AFP.



Cei cinci jurnalisti de la site-ul OdaTV, impreuna cu un al saselea coleg care a fost achitat, au fost judecati pentru ''dezvaluirea de secrete de stat'' si ''divulgarea identitatii unui agent al serviciilor secrete'' .



Cazul a inceput cand OdaTV a publicat la inceputul lunii martie un articol… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

