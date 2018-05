Stiri pe aceeasi tema

- O parte a capitalei turce, Ankara, a fost surprinsa sambata de o ploaie diluviana, care a provocat inundatii si a transformat strazile in torente, provocand ranirea a sase persoane, relateaza AFP. "Este o catastrofa naturala. Nu exista pierderi de vieti omenesti, dar sase persoane sunt ranite si exista…

- Un grup de cofetari din Turcia a preparat o baclava de dimensiuni impresionante, care cantareste peste jumatate de tona, in incercarea de a doborat recordul mondial pentru cel mai mare astfel de desert, informeaza Reuters. Baclavaua gigant a fost prezentata cu ocazia ''Gastronomy…

- Intr-un discurs tinut ieri la Ankara, doar la o zi dupa intrarea trupelor turce in Afrin, Erdogan anunta ca operatiunile militare vor continua avand acum ca tinta intreaga zona de nord a Siriei.

- Armata turca și forțele aliate au preluat controlul asupra orașului arian Afrin, a anunțat duminica președintele Recep Tayyip Erdogan. Turcii au reușit sa alunge din oraș forțele kurde care il țineau sub control, scrie BBC News. Forțele pro-turce au intrat in oraș inainte de zori și nu s-au confruntat…

- Turcia a inceput asediul orașului sirian Afrin, aflat in prezent sub controlul miliției kurde. Daca se va incheia cu succes, aceasta ar putea incheia operatiunile turcilor in Siria, sustin autoritatile de la Ankara.

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Forțele pro-guvernamentale siriene au intrat in enclava kurda din nordul țarii și se apropie de orașul Afrin, riscand un conflict direct cu armata turca aflata aici, scrie BBC News. La o zi dupa ce agenția de presa siriana a anunțat ca „Forțele Populare” vor fi trimise in Afrin pentru a contracara „atacul…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…