Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist ucrainean i-a adresat o intrebare lui Serghei Lavrov in timpul conferinței de presa comune cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, care a avut loc miercuri, 8 iunie, la Ankara, relateaza The Guardian . Totul, in contextul in care blocajul impus de Rusia asupra porturilor ucrainene de la…

- Lavrov urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu. La cererea ONU, Turcia si-a propus ajutorul la o escortare a unor convoaie maritime din porturi ucrainene, in pofida faptului ca exista mine, unele descoperite in apropierea coastei turce, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat miercuri ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova, informeaza AFP. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat…

- Condițiile pentru o prima intalnire intre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt „suficiente” dupa noua runda de negocieri ruso-ucrainene din Turcia, a declarat negociatorul șef al Kievului, David Arakhamia. „Rezultate reuniunii de azi sunt suficiente pentru o intalnire la nivel de șef de stat”,…

- Condițiile pentru o prima întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt „suficiente” dupa noua runda de negocieri ruso-ucrainene din Turcia, a declarat negociatorul șef al Kievului, David Arakhamia, scrie Hotnews.ro. „Rezultate reuniunii de…

- Guvernul ucrainean elaboreaza în prezent un plan privind reluarea exportului de cereale în alte tari pentru a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat duminica, într-o conferinta de presa, ministrul ucrainean pentru politica agrara si alimentatie, Roman…

- Ministrii Sanatatii din Regiunea Europeana, experti internationali, organizatii partenere si state din Regiunile OMS Africa si Estul Mediteranei discuta, la Istanbul, despre coordonarea acțiunilor integrate privind acordarea asistentei umanitare si de sanatate refugiatilor si migrantilor. In contextul…