- NATO a aprobat un Plan de Aparare a Politiei si tarilor baltice Estonia, Letonia si Lituania, in urma unui compromis cu Turcia - care se opunea prin veto -, au anuntat diplomati, relateaza AFP.Ankara cerea de luni de zile partenerilor din Alianta Nord-Atlantica sa osustinta mai mult in lupta…

- Uniunea Europeana a exclus Statele Unite de pe ”lista sigura” de 14 tari pentru care blocul comunitar va permite calatoriile neesentiale incepand de miercuri. Intre tarile excluse se mai afla Rusia, Brazilia si Turcia, relateaza Reuters.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti, 30 iunie, o recomandare privind ridicarea graduala a restrictiilor asupra calatoriilor non-esentiale dinspre tari terte, fiind elaborata o lista de 14 state din care vor fi permise calatoriile catre blocul comunitar incepand de la 1 iulie, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie incurajat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca lista țarilor pentru care se elimina obligativitatea izolarii la domiciliu la revenirea in Romania se va actualiza la inceputul fiecarei saptamani. In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franța,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarant la Digi24, ca lista țarilor pentru care se elimina obligativitatea izolarii la domiciliu la revenirea in Romania se va actualiza in fiecare luni. In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franta, Italia,…

- Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinatii turistice din Europa in timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agentie de turism sustinuta de Uniunea Europeana, a inclus orasul pe lista „Cele mai sigure destinatii de vizitat in Europa”.

- Lista cu 39; 39;zonele rosii 39; 39;, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12, scrie Agerpres.Potrivit INSP, tarile considerate 39; 39;zone rosii 39; 39; ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia,…