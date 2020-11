Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma puternicului seism care a zguduit vineri orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 51, a precizat duminica vicepresedintele turc Fuat Oktay, potrivit DPA. Alte doua persoane care si-au pierdut viata in urma cutremurului in insula greceasca Samos nu au fost incluse in statisticile…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabușite, relateaza sambata Reuters, conform agerpres.ro. Un total de 885 de persoane…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Cel puțin 25 de morți și peste 800 de raniți, acesta este bilanțul provizoriu al cutremurului ce a afectat vineri zona de vest a Marii Egee. Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata Agerpres, citand agentia oficiala turca de presa Anadolu.…

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 27, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD. Numarul ranitilor se ridica la peste 800 in acest moment.

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD.

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Aproximativ 20 de cladiri s-au prabusit in orasul Izmir, un oraș din sud-estul Turciei, in urma cutremurului puternic produs vineri in Marea Egee, resimtit si in Grecia. La scurt timp dupa seism, mai multe persoane au fost scoase de sub darimaturi, ranite, relateaza autoritaților turce, citate de CNN…