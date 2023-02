Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans miercuri moartea ministrului de interne ucrainean Denis Monastirski, despre care a spus ca ''a fost un mare prieten al Uniunii Europene'', transmit AFP, DPA si Reuters. ''Suntem alaturi de durerea Ucrainei dupa tragicul accident de elicopter'',…

- Rusia a marit livrarile de petrol din regiunea arctica spre China si India, oferit cu reduceri mai mari de pret, dupa ce Europa si-a inchis usile luna trecuta pentru titeiul rusesc, arata surse comerciale si date citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters. Fii…

- Cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) impotriva Rusiei nu va face decat sa agraveze problemele din interiorul blocului, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana a emis vineri o propunere de a amenda companiile cu cel putin 5% din cifra lor de afaceri la nivel mondial, daca incalca sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Industria de armament din Europa de Est produce arme, obuze de artilerie si alte provizii militare intr-un ritm nemaivazut de la Razboiul Rece, in timp ce guvernele din regiune conduc eforturile de a ajuta Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Conducatorii clerici iranieni au intensificat reprimarea protestelor antiguvernamentale persistente din regiunea kurda a țarii, desfașurand trupe și ucigand cel puțin patru demonstranți duminica, potrivit unor postari pe rețelele de socializare și grupurilor de aparare a drepturilor, scrie Reuters,…

- Unii politicieni ai Uniunii Europene vorbesc deja despre faptul ca sancțiunile impotriva Rusiei nu au fost menite sa puna capat razboiului din Ucraina, ceea ce dovedește ca aceste masuri nu funcționeaza și ca este timpul de o reexaminare, a declarat marți ministrul ungar al Afacerilor Externe și…