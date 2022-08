Autoritațile turce au decis sa restabileasca relațiile diplomatice cu Israelul și sa intoarca in țara ambasadorul. O declarație in acest sens a fost facuta de ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu, transmite RIA Novosti. „S-a luat decizia de a numi un ambasador in Israel, iar partea israeliana a primit, de asemenea, un raspuns pozitiv in acest sens. In curind, candidatura noastra va fi prezenta