Un tribunal turc a condamnat vineri la inchisoare pe viata 121 de persoane, la finalul unui proces legat de lovitura de stat esuata impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan din anul 2016, urmata de epurari de o amploare fara precedent, a anuntat presa turca, potrivit AFP.



Dintre cei 121 de condamnati pentru ''tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale'', 86 au primit pedepse de inchisoare pe viata ''agravate'', conform verdictului instantei in procesul cunoscut in Turcia sub numele de ''Procesul Comandamentului general al Jandarmeriei'',…