Turcan: Dorim să plafonăm nivelul de sporuri acordate Legea salarizarii unitare in sectorul bugetar a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.



Ea a mentionat ca se doreste plafonarea nivelului de sporuri acordate bugetarilor la 30% raportat la salariul de baza.



"Asa-zisa Lege a salarizarii unitare a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala, au fost facute majorari salariale intre diferite salarii de baza inechitabile. Ca urmare, unii au dat in judecata, au avut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

