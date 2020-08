Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca in momentul in care PNL a preluat guvernarea, "institutiile erau absolut nefunctionale" si ca "fondurile europene erau nefolosite". Turcan a sustinut, intr-o emisiune la Digi 24, ca in primele opt luni de administrare a tarii Guvernul PNL a atras fonduri europene de cel putin doua ori mai mari decat a facut-o guvernarea social-democrata in ultimul an. "Se pleaca de la premisa ca Guvernul Orban a luat tara cu lapte si miere, cainii cu covrigi in coada si noi am dus-o in dezastru, lucru care nu este deloc adevarat si este o denaturare completa…