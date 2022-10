Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un televizor s-a desprins de pe un perete al unei sali de sport din cadrul unei scoli din Petrosani si s-a prabusit peste doua eleve. Fetele au fost duse de urgenta la spital, pentru ingrijiri medicale.Incidentul a avut loc,…

- Un individ inarmat cu cu o drujba și cu o toporișca a atacat mai mulți polițiști intr-o comuna din Botoșani. Pentru a se apara, agenții au tras mai multe focuri de arma.Incidentul s-a petrecut la inceputul acestei saptamani cand polițiștii din Botoșani au fost sesizați prin apel la 112 de catre un barbat…

- Un avion a aterizat de urgența, marți 23 august, pe aeroportul Guadalajara din Mexic, dupa ce la una dintre turbine a avut loc o explozie. Incidentul a avut loc la doar cateva minute de la decolarea unei aeronave Viva Aerobus, care plecase spre Los Angeles. Oamenii aflati la sol au povestit ca au…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Cei doi piloți ai unui avion de pasageri au adormit in timpul zborului, dar au reușit in cele din urma sa aduca avionul la sol fara ca nimeni sa fie ranit, informeaza Ziare.com. Zborul ET343 al companiei Ethiopian Airlines se deplasa de la Khartoum la Addis Abeba pe 15 august, iar incidentul s-a petrecut…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere il arata pe barbat cum iși umple rezervorul, iar apoi ia foc. Incidentul s-a intamplat in Celeabinsk, Rusia. O trecatoare se uita șocata la barbat, care alearga panicat in toate parțile inainte ca și mașina lui sa izbucneasca in flacari, potrivit Daily…