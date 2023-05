Tunsori drepte 2023 In anul 2023, tunsorile drepte sunt in continuare o alegere populara printre femei. Cu toate acestea, exista cateva tendințe care se remarca in acest an și care ar putea influența alegerea tunsorii perfecte pentru tine. Una dintre tendințele majore din acest an este reprezentata de lungimi medii sau lungi, cu un strat ușor și textura subtila. Aceasta tendința se potrivește cu dorința multor femei de a avea un aspect natural și relaxat, in locul unui look prea sculptat sau prea perfect. De asemenea, parul des și gros este preferat in acest an, in special pentru tunsorile drepte. Acest lucru se… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

