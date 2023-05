Ghannouchi, 81 de ani, principalul opozant al presedintelui Kais Saied, a fost arestat pe 17 aprilie si plasat in arest in urma unor declaratii in care afirma ca Tunisia ar fi amenintata cu un "razboi civil" daca partidele de stanga sau cele rezultate provenite din islamul politic ca Ennahdha sunt eliminate acolo, scrie AFP, citat de Agerpres.

Dar condamnarea sa de luni este legata de un alt dosar in care a fost audiat in februarie de catre polul judiciar anti-terorism inainte de a fi eliberat. Citarea sa a urmat unei plangeri depuse de un sindicat de politisti care il acuza ca i-a incitat pe…