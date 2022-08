Tunisia: Autorităţile maritime au salvat într-o singură noapte 255 de migranţi în 17 tentative de emigrare către Italia Autoritatile maritime din Tunisia au salvat 255 de migranti in 17 tentative de emigrare catre Italia, in cursul noptii de vineri spre sambata, a anuntat duminica garda nationala tunisiana, citata de AFP. Dintre cei 255, 170 provin din Africa subsahariana, restul fiind tunisieni, a precizat garda nationala intr-un comunicat publicat pe Facebook. Autoritatile tunisiene au confiscat cu aceasta ocazie o suma neprecizata in bani lichizi. Pe 18 iulie, garzile de coasta tunisiene au anuntat salvarea a 455 de migranti – 289 veniti din Africa subsahariana si restul tunisieni – in mai multe operatiuni in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

