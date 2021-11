Stiri pe aceeasi tema

- Omicron, noua varianta sud-africana a coronavirusului și care are mult mai multe mutatii decat varianta Delta, incepe sa fie depistata in tot mai multe țari din lume. Pana luni, fusese confirmate cazuri de COVID-19 cu noua tulpina a virusului in țari precum Belgia – acolo unde a fost depistat primul…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- O ''cursa contracronometru'' a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie pentru a le da cercetatorilor timp sa analizeze aceasta noua varianta,…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale atentioneaza despre necesitatea prezentarii Certificatelor de viata de catre beneficiarii de pensii stabilite in baza prevederilor acordurilor internationale de securitate sociala, semnate cu urmatoarele state: Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Estonia, Cehia,…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunța ca s-a alaturat Alianței Universitaților Europene EUTOPIA, ce mai include universitați din Belgia, Franța, Suedia, Slovenia, Spania, Marea Britanie, Portugalia, Germania și Italia. Instituția de invațamant superior se alatura astfel grupului de universitați…

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Unsprezece țari, inclusiv Franța, care a cerut un front european împotriva Londrei dupa deciziile britanice privind licențele de pescuit, au semnat luni o declarație comuna prin care critica raspunsurile Regatului Unit la aceasta problema, scrie AFFP.„Raspunsul dat de Regatul Unit la…

- In urma unei anchete complexe susținute de Europol, Poliția Naționala Olandeza (Politie), impreuna cu Agenția Naționala pentru Criminalitate Organizata din Cehia (Narodni centrala proti organizovanemu zlocinu) și Agenția Naționala pentru Criminalitate Slovaca (Narodna kriminalna agentura) s-au aruncat…