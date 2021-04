Stiri pe aceeasi tema

- Un nous tudiu publicat de revista medical[ The Lancet Infectious Diseases arata ca tulpina de coronavirus identificata prima oara in Marea Britanie nu provoaca o boala mai grava pacientilor internati cu COVID-19, potrivit Reuters.

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- Este noua tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie mai periculoasa?- Da. Una dintre cele trei tulpini noi circulante ale virusului SARS-CoV-2 a fost descoperita pentru prima data in decembrie 2020 in Marea Britanie și este denumita B.1.1.7 (VOC 202012/01).Din cauza faptului ca s-ar putea transmite mai…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii, Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- Alte 45 de infectari cu noua tulpina din Marea Britanie au fost descoperite in urma secventierilor virusului. Au fost analizate 90 de probe, iar aproape jumatate sunt pozitive, fiind vorba despre un un procent in creștere fața de alte eșantioane.

- Cele doua persoane din Cluj care au tulpina britanica a Covid-19 nu au fost in Marea Britanie și nici nu au intrat in contact cu vreo persoana venita de acolo. Prefectura Cluj a anunțat, sambata, referitor...

- Medicul infecționist Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș a explicat marți la Digi24 de ce tulpina britanica nu afecteaza eficacitatea vaccinului anti-COVID. Totodata, el a aratat ca asimptomaticii se pot vaccina, in vreme ce persoanele bolnave trebuie sa amane vaccinarea. „Trebuie…

- Noua tulpina aparuta in Marea Britanie face ravagii in toata lumea, mai ales ca ritmul de transmitere este mult mai rapid, iar efectele par sa fie mai agresive fața de tulpina inițiala. Medicul Anthony Fauci, expert in boli infecțioase, atrage atenția asupra pericolelor grave ce pot aparea la nivel…