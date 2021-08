Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 ani din judetul Galati a fost retinut pe baza de ordonanta dupa ce a evadat din arestul la domiciliu pentru a-si agresa fratele aflat la lucru in ograda unui consatean, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei…

- Un minor de sase ani din judetul Galati, aflat pe bicicleta, a fost ranit de o autoutilitara in timp ce se deplasa pe o strada din localitatea Ghidigeni, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada…

- O tanara din Galati a ajuns, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiu dupa ce a fost ranita pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de o femeie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul…

- Politia Municipiul Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere datorate neacordarii prioritații de trecere pietonilor și indisciplinei pietonale. Au fost aplicate 58 de sancțiuni contravenționale. La data de 24 iunie 2021, Politia…

- AMENZI de peste 42 000 de lei, date de polițiștii din Alba, intr-o singura zi, șoferilor vitezomani. Șase dintre aceștia, ramași pietoni Intr-o singura zi, politistii rutieri au depistat si sanctionat 71 de conducatori auto care au depasit limita legala de viteza. Actiunea a fost organizata pe DN 7,…

- Un minor de 13 ani din Galati a ajuns la spital cu multiple leziuni dupa ce a fost accidentat de un autoturism al carui sofer a parasit locul accidentului, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, politistii au fost anuntati prin 112 ca pe o alee paralela cu Bulevardul…

- In cursul acestei zile, in intervalul orar 08:00-14:00, polițiștii municipiului Timișoara impreuna cu jandarmi, au organizat o acțiune punctuala pe raza municipiului Timișoara. Astfel, au fost legitimate 71 de persoane, au fost controlate 12 autoturisme și verificate 60 de societați comerciale. In urma…