Stiri pe aceeasi tema

- Tulburarea repetata a ordinii parlamentare se sanctioneaza cu retinerea unui procent de pana la 50% din indemnizatia lunara bruta a senatorului, pentru o perioada de pana la 6 luni, prevad modificarile aduse Regulamentul Senatului si votate, luni, in plen. De asemenea, senatorii care aduc in ședințe…

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut 7 barbați dupa bataia din a doua zi de Paște, din localitatea clujeana Soporu de Campie. Aceștia sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Ei urmeaza sa fie duși in fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație au deschis un dosar pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa scandalul de luni din Parlament. „In fapt, in urma materialelor de presa aparute in ziua de 7 februarie 2022, s-a reținut ca numitul George Simion, deputat in Parlamentul…

- Parchetul General anunta, marți, ca s-a autosesizat si a deschis dosar penal pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce George Simion l-a agresat pe ministrul Virgil Popescu, chiar la tribuna Parlamentului. Citește și: Sindicatul ,,Egalitatea”: PREFECTURILE DIN TOATA ȚARA INTRA…