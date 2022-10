Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a deschis astazi noul an universitar 2022 – 2023 luni. Evenimentul a inceput la ora 10:00 si s-a desfasurat dupa modelul ultimilor ani: intreaga comunitate academica a venit in inima campusului, alaturi de studenti, in parcul dintre caminele…

- Domnul prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactica si asigurarea calitatii la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, primul specialist iesean ales in Biroul Executiv al ARACIS, ne vorbeste astazi, despre ce inseamna calitate in invatamantul…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași in parteneriat cu SC Danke Consulting SRL anunța finalizarea proiectului „Inserția absolvenților, prin stagii de pregatire PRACTIca moderne și eficiente, din cadrul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”, POCU/626/6/13/131181,…

- Inspectorii in constructii nu au reusit nici ieri sa intre in apartamentul sotiei lui Petru Movila, actualul city manager al Iasului. Inspectorii au fost chemati de catre vecinii fostului deputat, din imobilul situat pe Agatha Barsescu, acestia plangandu-se ca in interior sunt facute lucrari de modernizare…

- Desi admiterea de toamna se apropie cu pasi mari la universitatile din Iasi, majoritatea fiind pregatite de la inceputul lunii septembrie, dupa ce se anunta rezultatele la bacalaureat, sa inceapa inscrierile, cea mai arzatoare intrebare a tinerilor este cea legata de cazare. Mai ales dat fiind faptul…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) mai are disponibile pentru studiile de licenta 220 de locuri la buget pentru candidatii romani si din Uniunea Europeana si inca 100 de locuri pentru candidatii romani de pretutindeni, la sesiunea de toamna a admiterii care va avea loc in perioada…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) mai are disponibile pentru studiile de licența 220 de locuri la buget pentru candidații romani și din Uniunea Europeana și inca 100 de locuri pentru candidații romani de pretutindeni, la sesiunea de toamna a admiterii care va avea loc in perioada…

- Vedetele filmului „Nunta in Bucovina", Daniela Ciornei – personajul „miresei" Savetuca, si Vasile Lesan, „mirele" Vasilica, la fel ca si ceilalti aproximativ 400 de protagonisti din Botosana si Partestii de Sus, s-au vazut pentru prima data in film la premiera care a avut loc luni, 15 august, la Partestii…