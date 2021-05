Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est si Romgaz, cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania, coopereaza pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagra.Acestea sunt esentiale pentru securitatea energetica a Romaniei, pentru succesul…

- Consiliul Europei a publicat statistica anuala in materie penala privind populatia penitenciara, elaborata in cadrul programului SPACE I. Potrivit documentului, Romania se afla pe locul 3 in Europa la rata de detinuti inchisi pentru omoruri, locul 6 pentru violuri si locul 7 pentru infractiuni rutiere.

- “In ultimele sase luni, 14 proiecte s-au inregistrat pentru certificarea WELL Health-Safety Rating. In acelasi timp, 77 de proiecte noi au obtinut certificari BREEAM sau LEED in 2020. Astfel, numarul de proiecte certificate din perspectiva sanatatii, sigurantei si sustenabilitatii a trecut de 230 in…

- Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser „Putem de acum sa o spunem, este clar ca exista o legatura cu vaccinul. Totusi, nu stim deocamdata ce cauzeaza…

- Mai multe elicoptere aparținand Forțelor Terestre Americane urmeaza sa decoleze vineri, de la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, catre bazele de antrenament din Letonia, scrie romania-actualitati.ro . Elicopterele Black Hawk sunt detașate in Europa pentru o rotație de noua luni, in sprijinul operațiunii…

- România a oprit vaccinarea cu lotul AVB2586 al celor de la AstraZeneca dupa ce în Italia au fost raportate doua decese în urma formarii unor cheaguri de sânge. Razvan Cherecheș, expert UBB în sanatate, i-a liniștit pe cei care aveau…

- Studenții nu vor mai avea gratuitate pe tren, a anunțat premierul României, dar vor beneficia de 50% reducere la biletele de tren: „Se modifica și se revine la 50%. Eu nu vad un capat de țara și dau exemple alte țari din Europa.…

- E momentul ca noi, romanii, sa gasim, in premiera, o percepție de sine calma, realista și moderat ambițioasa: nu doar noi am comis erori istorice, nu suntem nici grandioși, nici neinsemnați, nu putem sa ne dezvoltam decat impreuna cu celelalte state membre UE, scrie Teodor Baconschi in comentariul sau…