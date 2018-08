Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat, luni, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazar nu a fost luata din senin. Ministrul a refuzat, insa, sa ofere detalii, precizand doar ca va prezenta concluziile raportului de evaluare in maximum 30 de zile. „Eu redau ceea ce spun de foarte multe ori. The post Tudorel Toader, replica dura pentru Augustin Lazar: Decizia de evaluare a procurorului general nu a fost luata din senin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .