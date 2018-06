Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul fostei soții a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, achitata in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, are o explicație pentru sentința de joi. Adrian Toni Neacșu, care și-a exprimat o opinie inaintea pronunțarii deciziei de joi, la instanța suprema, este convins ca sentințele de condamnare…

- Liviu Dragnea a fost achitat pentru instigare la fals intelectual, dar condamnat pentru instigare la abuz in serviciu. Revenim cu amanunte The post Liviu Dragnea a fost condamnat in dosarul angajarilor din Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Ministrul justiției Tudorel Toader urmeaza sa se pronunțe asupra posibilului fals aparut in protocolul de cooperare dintre SRI, Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Contactat telefonic de Sursa Zilei, ministrul justiției a fost intrebat ce este de facut in privința posibilului fals…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, ii atrage atenția președintelui Klaus Iohannis ca provoaca „cel mai periculos precedent pentru statul de drept”. Tudorel Toader a declarat, miercuri, ca este pentru prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale…

- Ministrul justitiei a dezvaluit motivele pentru care a decis sa nu-l mai propuna pe Daniel Horodniceanu in continuare șef al DIICOT. Tudorel Toader a explicat, marți, in Secția pentru procurori a CSM ce l-a determinat sa il propuna pe Felix Banila la sefia CSM, mentionand ca proiectul magistratului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, s-a aratat indignat, marți, in cadrul ședinței de la CSM, fața de solicitarea unor procurori de a se suspenda decizia Curții Constituționale privind revocarea șefei DNA. Tudorel Toader i-a reproșat acest fapt procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, chiar…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca nu exista decizie a Curții Constituționale a Romaniei (CCR) care sa nu produca efecte si sa nu fie respectata. Tudorel Toader a precizat ca se asteapta considerentele care au stat la baza hotararii CCR privind…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți, ca nu a mai avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. “Ultima intredevere cu domnul președinte am avut-o la depunerea juramantului cu tinerii magistrați. Este adevarat ca…