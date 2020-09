Stiri pe aceeasi tema

- Candidata USR la Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand, este noul primar al Sectorului 1 al Capitalei, in urma alegerilor locale de duminica. Desi numaratoarea paralela a PSD il arata pe Dan Tudorache in fata cu 200 de voturi, numaratoarea oficiala confirma victoria lui Armand, anuntata aseara de exit-poll.…

- Numaratoarea paralela a luat sfarșit și la buletinele de vot privind opțiunea pentru noul președinte al Consiliului Județean. Radu Moldovan a cațtigat cu mai bine de 50 la suta din voturi, intrand astfel in al treilea mandat de președinte CJ. Bistrițenii și-au ales ieri, pentru urmatorii ani, primarii,…

