Ripensia Timișoara a obținut al doilea succes stagional și tot al doilea pe teren propriu. Echipa banațeana a tremurat puțin pentru a obține victoria, dar totul este bine cand se termina cu bine. Elevii lui Cosmin Petruescu s-au impus in fața Buzaului, pe care i-au și egalat la puncte in clasament, 2-1. Partida a inceput ... The post Tudorache, decisiv in victoria la limita a Ripensiei in fața Buzaului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .