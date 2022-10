Tudor Gheorghe revine la Targu Mures cu „Valsurile Mele”

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in luna octombrie, o buna parte din oraș iși amintește ca locurile bune la Concertul de Craciun al Johann Strauss Ensemble din Viena se vand repede. In noiembrie mai gasești pe ici-pe colo cate un loc, iar la inceput de decembrie apare anunțul "Sold out!" Da, ne apropiem de momentul lansarii…

- Ambele echipe ale clubului CSM Targu Mureș joaca pe teren propriu. In Liga 2, echipa noastra de seniori va primi vizita celor de la Soimii Simand. Meciul se va desfasura in Sala Sporturilor, duminica, incepand cu ora 16:00. In campionatul U19, CSM Targu Mures va primi replica celor de la Clujana Cluj,…

- In ziua de 23 septembrie, la Targu Mureș, se va desfașura o noua ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a muzicii populare romanești "Du-te dor cu Mureșul". Inițiata de "Asociatia Culturala Mureșul Superior" in urma cu 4 ani manifestarea este dedicata tinerilor cu varste cuprinse intre…

- Aula facultații de Medicina Dentara din cadrul UMFST G.E. Palade din Targu Mureș este, astazi și maine, gazda primei conferințe internaționale de urologie, tema propusa fiind "Actualitați in Urologia Funcționala". Participa medici, profesori, rezidenți, studenți din domeniul urologiei din Romania, dar…

- Ediția de toamna a expoziției MINERALIA revine la Muzeul Județean Mureș in perioada 8-11 septembrie 2022, in curtea interioara a Palatului Toldalagi, sediul Secției de Etnografie și Arta Populara din Piața Trandafirilor nr. 11. Incepand de joi, 8 septembrie 2022, timp de 4 zile, se va desfǎsura la Targu…

- Intre 9 și 14 august, la Palatul Culturii va avea loc festivalul de chitara "Harmonia Cordis International Guitar Festival". Intrarea este libera. Ziua 1 >>> 09.08.2022 • 19:00–21.00 Concerte – Palatul Culturii • Cassie Martin • Istvan Ferenc Beke • Antal Pusztai Jazz Band • TRIO CAVALCADE Ziua 2 >>>…

- A XVII-a ediție a festivalului debuteaza in aceasta seara, la Palatul Culturii din Targu Mureș. In premiera, la Harmonia Cordis va sosi Trio Cavalcade, care va concerta dupa ora 19,00 la Sala Mare a Palatului Culturii. Organizatorul festivalului, Beke Istvan, spune ca la ediția din acest an vor fi prezenți…

- Ediția cu numarul XVII a Festivalului Internațional de Chitara Harmonia Cordis debuteaza in aceasta seara la Palatul Culturii din Targu Mureș. Incepand cu ora 19.00, vor concerta Cassie Martin (Franța), Istvan Ferenc Beke (Romania), Antal Pusztai Jazz Band (Austria/Romania) și Trio Cavalcade (Franța).…