Tubecon, cel mai mare eveniment european dedicat vloggerilor, se lansează și în România La Tubecon Romania sunt asteptați peste 10.000 de tineri care vor avea parte de o zi intreaga de experiențe unice, divertisment live, intalniri cu cei mai populari influenceri și creatori de continut romani și internaționali. Tubecon a reunit deja peste 100.000 de participanți și 600 de creatori de conținut video, in țari precum Germania, Franța, Suedia, Finlanda, Elveția si Spania. Evenimentul va avea loc, in premiera, pe 21 septembrie, la Romexpo – Pavilionul Central. Tubecon Romania se va desfasura pe trei mari scene dedicate divertismentului (intr-un show de peste 10 ore de muzica, challenges,… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

