Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi supus unei interventii chirurgicale la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat citat de Reuters. Echipa sa medicala a decis in ultimele zile ca este necesara o interventie chirurgicala si este de asteptat…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi agentia rusa de presa RIA, citata de Reuters. „Acest conflict…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…

- Electoratul din Turcia a inceput sa voteze duminica in cadrul unora dintre cele mai importante alegeri din istoria moderna de 100 de ani a tarii, alegeri care l-ar putea inlatura pe presedintele Recep Tayyip Erdogan dupa doua decenii petrecute la putere, transmite Reuters. Votul va decide nu doar cine…

- Penuriile la legume continua in Marea Britanie, unde unele supermarketuri sunt acum in criza de ardei dupa un val de frig in Europa care a afectat productia, transmit PA Media si dpa. Vremea neobisnuit de rece in Spania, singura tara de unde supermarketurile britanice se aprovizioneaza cu ardei in lunile…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi nu mai are nevoie de tratament in cadrul sectiei de terapie intensiva, a declarat duminica fratele sau pentru ziarul Corriere della Sera si agentia de presa Adnkronos, informeaza dpa., citata de Agerpres. „Totul este in regula”, a declarat Paolo Berlusconi, citat…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…